Хэмилтон и Боттас получат четвёртые за сезон моторы в Бельгии

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получат четвёртые за сезон силовые установки на Гран-при Бельгии, сообщает Auto Motor und Sport. Новые моторы на требовательной к мощности трассе в Спа должны позволить «Мерседесу» меньше беспокоиться о надёжности, используя двигатель по максимуму.

Технический регламент позволяет каждому пилоту использовать лишь четыре единицы силовых установок за сезон. Таким образом, если после Гран-при Бельгии пилотам «Мерседес» придётся ещё раз менять моторы, это приведёт к штрафу.