Стрельникова: очки и подиумы не находятся за пределами досягаемости Russian Time

Руководитель Russian Time Светлана Стрельникова подвела итог выступлениям пилотов команды на квалификации этапа Формулы-2 в Бельгии, отметив, что гонщики по-прежнему имеют неплохие шансы на подиум.



«У нас был сильный темп на тренировке, которая состоялась на сухом асфальте, но в квалификации всё сложилось не совсем в нашу пользу. И всё же оба наших гонщика вошли в первую десятку. И Артём, и Лука продемонстрировали конкурентоспособность в этом году, так что очки и даже подиумы не находятся за пределами нашей досягаемости в этот уик-энд», — приводит слова Стрельниковой пресс-служба команды.

Отметим, по итогам квалификации Лука Гьотто показал седьмое время, Артём Маркелов стал девятым.