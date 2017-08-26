Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Феттель — второй, Квят — 17-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1. Второе место занял Себастьян Феттель на «Феррари». Третий результат показал партнёр Хэмилтона Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят не смог выйти из первого сегмента, показав 17-е время.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:42.553
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.242
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.541
4. Кими Райкконен («Феррари») +0.717
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.827
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.310
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.429
8. Серхио Перес («Форс Индия») +2.341
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.453
10. Джолион Палмер («Рено») — без времени
Выбыли во втором сегменте:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Ромен Грожан («Хаас»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
15. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Выбыли в первом сегменте:
16. Фелипе Масса («Уильямс»)
17. Даниил Квят («Торо Россо»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)