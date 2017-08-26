Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — второй

Пилот Prema Шарль Леклер стал победителем первой гонки Формулы-2 на этапе в Бельгии. Второе место завоевал российский пилот Артём Маркелов, опередивший Оливера Роуленда на финальном круге.
Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто финишировал на четвёртом месте.
Формула-2. Бельгия. Первая гонка
1. Шарль Леклер (Prema Racing)
2. Артём Маркелов (Russian Time)
3. Оливер Роуленд (DAMS)
4. Лука Гьотто (Russian Time)
5. Антонио Фуоко (Prema Racing)
6. Густав Малья (Racing Engineering)
7. Ник де Врис (Rapax)
8. Сетте Камара (MP Motorsport)
9. Роберто Мери (Rapax)
10. Норман Нато (Pertamina Arden)