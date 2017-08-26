Стрельникова: второе место отчасти компенсирует Артёму разочарование от Венгрии

Глава российской команды Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала итоги первой гонки этапа Формулы-2 в Бельгии, где Артём Маркелов после старта с девятой позиции финишировал вторым, а Лука Гьотто с седьмого места поднялся на четвёртое.

«Отличное выступление со стороны обоих пилотов! Они проводили весьма важные обгоны и, ответственно, боролись друг с другом. Для Артёма второе место отчасти компенсирует его разочарование после Венгрии. Мы сократили отставания и в личном, и в командном зачётах», — приводит слова Стрельниковой пресс-служба команды.