С 2018 года система «гало» будет использоваться в Формуле-2

Система защиты «гало», которая будет внедрена на болиды Формулы-1 со следующего сезона, также в 2018 году будет использоваться и на машинах Формулы-2, сообщает со ссылкой на собственные источники GPUpdate.

Кроме того, ожидается, что в следующем сезоне болиды младшей серии также получат новое шасси, таким образом, на смену GP2/11 придёт машина нового поколения. Презентация новинки состоится на следующей неделе на этапе в Монце.

Что касается Формулы-3, то машины этой серии, предположительно, останутся без защиты «гало» как минимум до 2019 года.