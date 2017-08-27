Гьотто: хорошие ощущения от второго подиума за два дня

Гонщик Russian Time Лука Гьотто прокомментировал третье место во второй гонке бельгийского этапа Формулы-2.

«Хорошие ощущения от второго подиума за два дня, но, вероятно, я мог добиться ещё большего, если бы не сейфти-кар в конце гонки. Я видел в субботу, что тут может быть нелегко сохранять шины в работоспособном состоянии, и ближе к концу гонки я был на полсекунды быстрее парней впереди, надеясь их атаковать, но вы не можете контролировать такие вещи… Это мой 14-й финиш в очках за 16 стартов. Впереди ещё три уик-энда, и моя цель — второе место в чемпионате. В борьбе между Роулендом, Артёмом и мной всё плотно», — приводит слова Гьотто пресс-служба его команды.