Палмер: Алонсо выпихнул меня с трассы, как Магнуссен Хюлькенберга

Пилот «Рено» Джолион Палмер заявил, что Фернандо Алонсо заслужил штраф за то, что выдавил его с трассы на Гран-при Бельгии. Британец сравнил этот эпизод с борьбой Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга в Венгрии, за которую пилот «Хааса» был наказан.

«Я застрял позади Алонсо, который явно выпихнул меня с трассы. По-моему, нет никакой разницы между этим моментом и тем, что Кевин сделал с Халком. Одно и то же. Не знаю, получит ли он штраф. Но это стоило мне двух мест. Если в середине поворота он просто решает выжать меня с трассы, это такая же ситуация, как у Магнуссена с Хюлькенбергом. Решение зависит от стюардов. Но раз Магнуссен получил штраф, то и Алонсо должен его получить», — цитирует Палмера Autosport.