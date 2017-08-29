Нёвиль: буду гораздо агрессивнее в оставшихся гонках

Вице-лидер WRC Тьерри Нёвиль готов рисковать в оставшихся до конца сезона гонках. Бельгиец на 17 очков отстаёт от Себастьена Ожье в чемпионате.

«Легко не будет, но я всё ещё позитивен и оптимистичен. В последних трёх гонках мне нужно быть более агрессивным. Я пару раз становился вторым в чемпионате, и мне не интересно занимать это место снова. Я хочу выиграть.

В следующих гонках мы будем гораздо агрессивнее, будем рисковать и стараться отыграть очки. Нам надо выиграть больше гонок. Когда ты рискуешь, всё может закончиться внезапно. До сих пор мы были сосредоточены на том, чтобы опережать Ожье. Теперь нам важны победы, а не он", — цитирует Нёвиля Autosport.