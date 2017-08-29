Марквардт: DTM нужно придумать стимулы для прихода новых производителей

Босс команды DTM «БМВ» Йенс Марквардт считает, что руководству немецкой кузовной серии нужно придумать, как простимулировать приход новых производителей. Ранее «Мерседес» объявил о своём решении покинуть DTM после 2018 года. «БМВ» и «Ауди» подтвердили намерение остаться в серии на 2019 год.



«Сейчас нашей целью должно быть работать изо всех сил, чтобы привлечь новых производителей. Необходимо создать для них некоторые стимулы. Нам нужно над этим работать. В Super GT уже есть три производителя, а эта серия использует правила, которые очень похожи на наши. Итак, приблизиться к ним — это план А, затем мы посмотрим, что может быть планом Б», — цитирует Марквардта Autosport.