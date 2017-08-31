Дэвид Шумахер видит себя в будущем в Формуле-1

Дэвид Шумахер, сын Ральфа Шумахера, рассчитывает в будущем оказаться в Формуле-1. 16-летний немецкий гонщик в следующем году перейдёт из картинга в Формулу-4, где будет гоняться за команду своего отца.



«Я определённо хочу быть в Формуле-1. Мне бы хотелось выступать в Ф-1 вместе со своим кузеном Миком», — цитирует Дэвида F1i.



Дэвид признался, что уже ощущает на себе бремя знаменитой фамилии. «Ожидания просто выше, особенно с учётом того, что мой кузен Мик уже очень быстр. По этой причине я гонялся первые несколько лет под фамилией моей матери Бринкман, хотел снизить давление со стороны СМИ.



Очевидно, что у меня два кумира: мой отец и, конечно, мой дядя Михаэль, просто потому, что он самый успешный гонщик всех времён. Но мой отец тоже был очень хорош», — отметил молодой гонщик.