Грожан: квалификацию вообще не следовало начинать

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что дирекция Гран-при Италии напрасно разрешила начать квалификацию в дождевых условиях. После аварии Грожана сессия была прервана.

«Ты едешь по прямой, а потом внезапно въезжаешь в стену на скорости 300 км/ч. Условия были недостаточно хороши, чтобы мы выезжали. Я жаловался на круге выезда, потому что условия были слишком плохими, мы ничего не видели.

Нельзя сбросить скорость на прямой, потому что, если кто-то едет сзади, то он ничего не увидит. Но и ехать на полной скорости нельзя, иначе потеряешь контроль. Нам вообще не следовало выезжать, я в этом уверен", — цитирует Грожана GP Update.