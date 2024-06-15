Экс-чемпион NASCAR Cup Series Мартин Труэкс-младший завершит карьеру в конце сезона

Чемпион NASCAR Cup Series 2017 года Мартин Труэкс-младший заявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Пилот отметил, что больше не будет участвовать в гонках NASCAR на полном расписании, что в теории не исключает отдельных разовых выступлений.

«Мартин — удивительный человек и выдающийся пилот. Он — единственный пилот NASCAR, который выигрывал гонки Cup Series на автомобилях Toyota трёх разных команд», — подчеркнул президент Toyota Racing Development Дэвид Уилсон.

Мартин Труэкс-младший дебютировал в высшей лиге NASCAR в 2004 году и многие годы представлял команды-середняки. Тем не менее в 2017 году Труэкс в составе Furniture Row Racing завоевал чемпионский титул, победив в финале Кайла Буша, Брэда Кезеловски и Кевина Харвика. Последние шесть лет Труэкс выступал за Joe Gibbs Racing. В общей сложности на счету экс-чемпиона 34 победы.

«Новости в Сети ходили всю неделю, так что вы уже знаете, почему я здесь. Я здесь, чтобы сообщить вам всем, что в следующем году уже не вернусь. Это было чертовски крутое путешествие. Я взволнован будущим. Пока не уверен, как оно будет выглядеть, но я доволен своим решением. Я ухожу не насовсем. Я буду рядом, мы ещё повеселимся», — приводит слова гонщика издание Motorsport.

В текущем сезоне NASCAR Cup Series Труэкс ещё не одерживал побед и борется за выход в плей-офф. Следующий этап чемпионата — гонка Iowa Corn 350 — пройдёт на овале «Айова Рейсвей» 16 июня.