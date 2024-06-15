Хорнер отреагировал на критику команды со стороны Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на критику команды со стороны своего пилота нидерландца Макса Ферстаппена. Во время Гран-при Канады Макс выражал недовольство некоторыми аспектами своего болида RB20.

«Иногда по ходу чемпионата у нас возникают проблемы. А Макс, как и все в команде, является требовательным, поэтому он выражает только внутреннее настроение коллектива. Все стремятся к совершенству, в том числе и мы», — приводит слова Хорнера портал Racingnews395.

Напомним, на Гран-при Канады Макс Ферстаппен одержал победу. На данный момент в личном зачёте Формулы-1 нидерландский пилот занимает первую позицию, имея на своём счету 194 очка.

Ранее Хорнер ответил Вольфу, который не готов давать разрешение на внесение корректив в часть нового технического регламента, касающуюся разработки двигателей.