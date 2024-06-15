Испанский производитель суперкаров представил новую модель к своему 120-летию

Компания Hispano Suiza представила новую эволюцию своего электрического гиперкара Carmen — Hispano Suiza Carmen Sagrera, выпуск которой приурочен к 120-летию марки.

Hispano Suiza Carmen Sagrera Фото: Hispano Suiza

Оригинальный Hispano Suiza Carmen был представлен в 2019 году и был оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 1019 лошадиных сил. Позже появилась более мощная версия Carmen Boulogne, моторы которой развивали уже 1114 л. с.

Hispano Suiza Carmen Sagrera Фото: Hispano Suiza

У Hispano Suiza Carmen Sagrera тоже 1114 лошадиных сил, однако эта модель оснащена не двумя, а четырьмя электромоторами — по 205 кВт (278 л. с.) каждый. Кроме того, за счёт новой аккумуляторной батареи на 103 киловатт-часа запас хода автомобиля вырос до 480 км по циклу WLTP.

Hispano Suiza Carmen Sagrera Фото: Hispano Suiza

Машина также получила обновлённую систему охлаждения, которая стала легче, а также приобрела более спортивный облик с перепрофилированными воздуховодами капота и раздвоенным антикрылом в задней части. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в середине июля.

Салон Hispano Suiza Carmen Sagrera Фото: Hispano Suiza

Отметим, что Hispano-Suiza — один из старейших автомобильных брендов Испании. Марка была основана в 1904 году в Барселоне, а в 1911-м открыла свою первую фабрику. Позже Hispano-Suiza была продана другим владельцам, но в 2019 году марку возродили в новом формате.