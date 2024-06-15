Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Испанский производитель суперкаров представил новую модель к своему 120-летию

Испанский производитель суперкаров представил новую модель к своему 120-летию
Hispano Suiza Carmen Sagrera
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Hispano Suiza представила новую эволюцию своего электрического гиперкара Carmen — Hispano Suiza Carmen Sagrera, выпуск которой приурочен к 120-летию марки.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Фото: Hispano Suiza

Оригинальный Hispano Suiza Carmen был представлен в 2019 году и был оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 1019 лошадиных сил. Позже появилась более мощная версия Carmen Boulogne, моторы которой развивали уже 1114 л. с.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Фото: Hispano Suiza

У Hispano Suiza Carmen Sagrera тоже 1114 лошадиных сил, однако эта модель оснащена не двумя, а четырьмя электромоторами — по 205 кВт (278 л. с.) каждый. Кроме того, за счёт новой аккумуляторной батареи на 103 киловатт-часа запас хода автомобиля вырос до 480 км по циклу WLTP.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Фото: Hispano Suiza

Машина также получила обновлённую систему охлаждения, которая стала легче, а также приобрела более спортивный облик с перепрофилированными воздуховодами капота и раздвоенным антикрылом в задней части. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в середине июля.

Салон Hispano Suiza Carmen Sagrera

Салон Hispano Suiza Carmen Sagrera

Фото: Hispano Suiza

Отметим, что Hispano-Suiza — один из старейших автомобильных брендов Испании. Марка была основана в 1904 году в Барселоне, а в 1911-м открыла свою первую фабрику. Позже Hispano-Suiza была продана другим владельцам, но в 2019 году марку возродили в новом формате.

Материалы по теме
Фото
Сын создателя Bugatti Veyron представил собственный 1000-сильный суперкар
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android