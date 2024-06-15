Эксперт назвал слабое место Пиастри, в котором он уступает Норрису

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель сказал, в каком элементе пилот «Макларена» Оскар Пиастри уступает своему товарищу по команде Ландо Норрису.

«Вы можете видеть, что он просто не может поддерживать темп на длинных трассах, и у него действительно изнашиваются шины. Например, Норрис в этом компоненте намного лучше, поскольку хорошо чувствует машину. Можете посмотреть, как с этим справляются все ведущие пилоты — Норрис, Ферстаппен и Хэмилтон. Гонщики такого типа гораздо лучше справляются со своими шинами, но у Пиастри это занимает слишком много времени. На самом деле мне казалось, что он уже поймёт это, но мы видим, что каждый раз происходит одно и то же», — приводит слова Коронеля портал F1oversteer.