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Эксперт назвал слабое место Пиастри, в котором он уступает Норрису

Эксперт назвал слабое место Пиастри, в котором он уступает Норрису
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Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель сказал, в каком элементе пилот «Макларена» Оскар Пиастри уступает своему товарищу по команде Ландо Норрису.

«Вы можете видеть, что он просто не может поддерживать темп на длинных трассах, и у него действительно изнашиваются шины. Например, Норрис в этом компоненте намного лучше, поскольку хорошо чувствует машину. Можете посмотреть, как с этим справляются все ведущие пилоты — Норрис, Ферстаппен и Хэмилтон. Гонщики такого типа гораздо лучше справляются со своими шинами, но у Пиастри это занимает слишком много времени. На самом деле мне казалось, что он уже поймёт это, но мы видим, что каждый раз происходит одно и то же», — приводит слова Коронеля портал F1oversteer.

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