Росси выиграл гонку IndyCar в Уоткинс-Глене

Александер Росси выиграл Гран-при Уоткинс-Глена серии IndyCar. Вторым финишировал Скотт Диксон. Третье место занял Райан Хантер-Рей.
IndyCar. Уоткинс-Глен. Гонка
1. Александер Росси («Хонда»)
2. Скотт Диксон («Хонда») +0.9514
3. Райан Хантер-Рей («Хонда») +7.1592
4. Элио Кастроневес («Шевроле») +8.8938
5. Грэм Рейхол («Хонда») +11.8863
6. Уилл Пауэр («Шевроле») +15.3787
7. Чарли Кимболл («Хонда») +16.1639
8. Макс Чилтон («Хонда») +28.0410
9. Симон Пажно («Шевроле») +28.2941
10. Карлос Муньос («Шевроле») +29.4972