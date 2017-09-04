«Порше» выиграл гонку WEC «6 часов Мехико», Русинов — 4-й в LMP2

Команда «Порше» в составе Тимо Бернхардта, Брэндона Хартли и Эрла Бамбера завоевала победу на гонке WEC «6 часов Мехико». Второе место также досталось пилотам «Порше» — Андре Лоттереру, Нилу Яни и Нику Тэнди. Третьими к финишу пришли гонщики «Тойоты» Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Энтони Дэвидсон.

Экипаж Романа Русинова показал четвёртый результат в классе LMP2. Восьмой результат в этом же классе у экипажа команды CEFC Manor TRS Racing в составе Виталия Петрова, Симона Труммера и Роберто Гонсалеса.

WEC. «Шесть часов Мехико». Гонка

1. Бернхардт/Бамбер/Хартли (Porsche LMP Team) 6:00:05,77

2. Яни/Лоттерер/Тэнди (Porsche LMP Team) +7,141

3. Буэми/Дэвидсон/Накадзима (Toyota Gazoo Racing) +1 круг

4. Кобаяси/Конвей/Лопес (Toyota Gazoo Racing) +1 круг

5. (LMP2 -1). Каналь/Прост/Сенна (Vaillante Rebellion) +21 круг

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8. (LMP2 — 4). Русинов/Тирье/Хэнли ( G-Drive Racing) +21 круг

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12. (LMP2 — 8). Петров/Труммер/Гонсалес (CEFC Manor TRS Racing) +23 круга.