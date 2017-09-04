Тодт: можно было бы давать лидеру Формулы-1 «гало» особого цвета

Президент ФИА Жан Тодт заявил, что лидер Формулы-1 мог бы получить «гало» специального цвета, для выделения на трассе. Но по данным Тодта, команды отдадут пространство на «гало» под логотипы спонсоров.

«Спорт должны возглавлять ответственные люди. Когда я объявил, что в 2018 году „гало“ появится в Формуле-E, никакой критики не было. И с объявлением о „гало“ в Формуле-2 я не слышал негативных комментариев. Это показывает, что люди уже привыкли.

Мне понравилась одна идея — давать лидеру чемпионата Формулы-1 «гало» особого цвета. Но также слышал, что команды уже продали место на «гало» спонсорам", — цитирует Тодта Auto Motor und Sport.



