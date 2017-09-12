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Пучинин: итог сезона – 10-е место из 50 с лишним возможных, хочу подняться выше!

12 сентября 2017, вторник. 12:51 Авто

Дрифтер Аркадий Пучинин подвёл итоги заключительного этапа сезона-2017 Российской дрифт серии, прошедшего под Рязанью.

«Финальный этап в Рязани прошёл в целом без эксцессов. Я отлично потренировался, уверенно прошёл квалификацию. В топ-32 ехал с Евгением Ружейниковым. Проиграл ему на проезде вторым, в последней клиппинг-зоне. Пришлось сильно тормозить, провалился по оборотам, и момента уже не хватило, чтобы продолжить дрифт. Так что есть куда совершенствоваться самому и доводить технику. Первым проехал отлично, надеюсь, Жене понравилось. Итог сезона прост. Я занял 10-е место из 50 с лишним возможных, именно столько строчек в турнирной таблице чемпионата РДС 2017. Хочу выше. Цель есть!» — сказал Пучинин.

Аркадий Пучинин

Аркадий Пучинин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дрифт
Новости. Авто
12 сентября 2017, вторник
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