Верляйн: я бы не исключал сохранение места в «Заубере»

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не комментирует слухи о возможности сохранения места в швейцарской команде на следующий сезон. Ещё пару недель назад немец весьма пессимистично оценивал шансы сохранения места в команде, куда, как ожидается, должен прийти протеже «Феррари» Шарль Леклер.



«В данный момент я ничего не могу сказать. Переговоры идут, и в любом случае я бы категорически не исключал вариант с «Заубером» на 2018 год. Никогда не говори «никогда». Я бы хотел остаться в Формуле-1, и для этого есть возможности. «Мерседес» сделает всё возможное, чтобы обеспечить меня местом в кокпите», — цитирует Верляйна Auto Bild.