Булье: с 2019 года «Макларен» будет, по сути, заводской командой

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что партнёрство с «Рено» позволит его команде стать де-факто заводской конюшней с 2019 года.



«У нас есть информация от «Рено», которая доказывает, что их двигатель является конкурентоспособным. Возможно, он немного уступает моторам «Мерседеса» и «Феррари», но у него есть потенциал. У нас были встречи, на которых они показали, что работают над надёжностью и производительностью, чтобы быть более конкурентоспособными в следующем году.



Другое преимущество работы с «Рено» заключается в том, что у нас будет право голоса относительно дизайна двигателя. В 2019 году у нас будет решение, которое будет считаться почти заводским, так что это является преимуществом перед клиентским мотором», — рассказал Булье в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.