Йос Ферстаппен: нельзя винить Макса, Феттелю следует быть аккуратней

Экс-пилот Формулы-1, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, в очередной раз прокомментировал инцидент случившийся в гонке Гран-при Сингапура, который заставил его сына завершить выступление уже на первом круге.

«Первое, что должно быть подумал каждый, наверное, „неужели опять“. Я очень расстроен из-за случившегося с Максом. Если посмотреть повторы, то у Макса был нормальный старт, Кими также стартовал великолепно. Но Феттель стал смещаться влево, в свою очередь Райкконен смещался вправо и Макс оказался зажат.

Вы не можете винить Макса, я думаю, что вина лежит на Феттеле, он слишком смещался, а Кими этого не видел. Он видел Макса и хотел защититься. Что касается Себастьяна, он сражается за чемпионство и ему следует быть аккуратней. Я заметил, что когда пилоты «Феррари» стартуют рядом с Максом, они начинают волноваться.

Честно говоря, у меня было ощущение, что Макс выиграет гонку, он не чувствовал никакого напряжения и всё складывалось хорошо. После инцидента мы пообщались, а потом я со стаканом пива досматривал гонку. Мы не стали вести беседу с пилотами «Феррари», да и не хотели этого делать. Нам нужно концентрироваться на своей команде. Случившееся — часть гонок.

Далее нас ждёт Малайзия, Максу нравится тамошняя трасса, как и мне. Там всегда есть вероятность дождя, так что будет интересно. К тому же, «Ред Булл» продолжает прибавлять, так что у нас там будут возможности. Что касается невезения Макса, надеюсь, его лимит будет исчерпан в этом году", — цитирует Йоса Ферстаппена официальный сайт его сына.