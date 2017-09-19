Лёб проведёт тесты «Ситроена» на гравии

Команда «Ситроен Рейсинг» активно работает над привлечением в команду экс-партнёров по команде — Себастьена Ожье и Себастьена Лёба, чьи дороги разошлись несколько лет назад не лучшим образом. Ранее сообщалось, что подписание Ожье является для французской команды приоритетной задачей.

Теперь же стало известно, что в среду, 21 сентября, девятикратный чемпион мира по ралли проведёт тесты «Ситроена» на гравии, сообщает Autosport.

Ожидается, что Лёб может выступить за команду в следующем сезоне на нескольких этапах. Глава «Ситроен Рейсинг» уверяет, что конфликтов, подобных тем, что были между Ожье и Лёбом, не будет, так как в этот раз Лёб не намерен участвовать в борьбе за титул.

«Повторения 2011 года не будет. Если к нам присоединится Ожье, он будет намерен бороться за титул. Лёб же планирует выступить на нескольких этапах. Но сперва Лёбу следует пройти тесты на гравии. Будет здорово получить от него обратную связь. Как бы то ни было, „Ситроену“ интересно получить в команду дуэт Ожье — Лёб», — заявил глава команды Ив Матон.