Перес пожертвовал свыше $ 168 тыс. пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес пожертвовал в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Мексике более $ 168 тыс. Об этом мексиканец сообщил в своём официальном «твиттере», призвав других неравнодушных людей присоединиться к нему.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое унесло жизни более 240 человек.

«За каждый пожертвованный $ 1 фонду Серхио Переса фонд Карлоса Слима пожертвует $ 5. Я жертвую 3 млн песо ($ 168,3 тыс.). Пожалуйста, помогите!» — написал Перес в своём «твиттере».

Объявление доступно в официальном «твиттере» Переса.