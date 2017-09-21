Лёб завершил тесты «Ситроен» на гравии

Девятикратный чемпион мира по Ралли Себастьен Лёб провёл день тестов на гравии за рулём «Ситроена». После пилот поделился впечатлениями от заездов, в целом выразив удовлетворение проделанной работой.

«Я не знаю, сколько я преодолел километров, но у меня хорошие ощущения. Здорово было почувствовать эту машину на гравии. Я не выступал на гравии около пяти лет, так что задавался вопросом, смогу ли я это делать и если да, то насколько хорошо.

Но ощущения были нормальными и они пришли достаточно быстро. В машине чувствовал себя комфортно. В целом, всё было неплохо. Что касается моего будущего, то пока ещё ничего не решено. Для начала нам нужно проанализировать сегодняшний день", — цитирует француза Autosport.

Руководство «Ситроен» рассчитывает, что в следующем сезоне на постоянной основе за команду будет выступать Себастьен Ожье, в то время как Лёб готов выступить за неё лишь в некоторых гонках.