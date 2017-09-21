Росси допущен к участию в Гран-при Арагона

Пилот заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси прошёл необходимые медицинские тесты и допущен к Гран-при Арагона. Об этом сообщила пресс-служба MotoGP в официальном «твиттере» чемпионата.



Ранее сообщалось, что Росси решил попробовать выступить в Арагоне. Менее трёх недель назад итальянец сломал ногу, и ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30-40 дней. Однако на этой неделе он провёл частные двухдневные тесты на трассе в Мизано, после которых решил попробовать вернуться раньше запланированного времени.