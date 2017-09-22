Лёб не исключает участия в WRC в 2018 году

Девятикратный чемпион мира в WRC Себастьен Лёб намекнул, что может выступить на одном или двух этапах чемпионата мира по ралли в следующем году. В последние годы француз выступает в ралли-кроссе за «Пежо», однако в этом году неоднократно тестировал раллийную машину «Ситроена» C3.



«Жду информации, продолжит ли «Пежо» выступать в ралли-кроссе. Если да, то это будет моей основной программой на следующий год. Вместе с этим будет возможность пилотировать автомобиль C3 («Ситроен») на одном или двух этапах WRС. Всё возможно, но ничего не решено на данный момент», — цитирует Лёба официальный сайт WRC.