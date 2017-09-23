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Завершился первый день финального этапа РСКГ

23 сентября 2017, суббота. 21:59 Авто

На автодроме Kazan Ring состоялся первый день финального этапа Российской серии кольцевых гонок.

В Национальном классе квалификацию выиграл Айдар Нуриев, возглавлявший зачет перед решающим этапом. Однако в гонке ему досталось только серебро: вперед вырвался Роман Агошков. Для тольяттинца эта победа все равно не позволяет рассчитывать на победу в чемпионате — слишком велик его отрыв от лидеров – однако таким образом Агошков не позволил Нуриеву досрочно выиграть Кубок страны.

В классе Супер-продакшн, на первый взгляд, тройка лидеров после субботней гонки не изменилась – но на самом деле борьба обострилась до предела. Михаил Митяев сошёл на первом круге и не набрал очков, а на подиум поднялись победитель заезда Дмитрий Добровольский, обладатель серебра Михаил Грачёв и ближайший соперник Митяева – Максим Чернев. Так что теперь между двумя претендентами на титул лишь одно очко.

В классе туринг борьба за победу в чемпионате развернётся между Владимиром Шешенином и Дмитрием Брагиным.

Заезд класса Туринг-Лайт закончился победой Дениса Булатова, серебром Алексея Басова и бронзой Ильдара Рахматуллина (в гонке его обошел Ильсур Ахметвалеев, но после судейского наказания он потерял третье место). Таким образом, Булатов стал главным претендентом на чемпионство: его главные соперники Тимур Богуславский и Андрей Масленников сошли.

Завтра, 24 сентября, болельщики на Kazan Ring увидят пять динамичных заездов, в которых решится судьба титулов, — сообщает пресс-служба СМП РСКГ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
РСКГ
Новости. Авто
23 сентября 2017, суббота
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