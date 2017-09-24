Рене Раст победил во второй гонке DTM в Шпильберге

В Шпильберге состоялась вторая гонка австрийского этапа DTM, победу в которой одержал Рене Раст. Вторым финишировал Майк Рокенфеллер, а замкнул тройку лидеров Нико Мюллер.
DTM. Австрия. 24 сентября. Вторая гонка
1. Рене Раст («Ауди») — 57:21.893
2. Майк Рокенфеллер («Ауди») +1.025
3. Нико Мюллер («Ауди») +1.824
4. Гэри Паффетт («Мерседес») +3.741
5. Маттиас Экестрём («Ауди») +6.136
6. Марко Витманн («БМВ») +7.968
7. Тимо Глок («БМВ») +8.181
8. Лоик Дюваль («Ауди») +8.457
9. Пол ди Реста («Мерседес») +9.328
10. Роберт Викенс («Мерседес») +11.305.