6 и 7 октября «Сочи Автодром» примет Кубок чемпионов РДС — 2017. Финал сезона пройдёт в формате ночной гонки. В пятницу с 19:00 до 22:00 состоятся тренировки, а в субботу с 19:00 стартуют парные заезды. В состав судейской бригады войдёт знаменитый японец Хироки Фурусе по прозвищу Слипи, генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев.



Ещё двое представителей судейской команды РДС в этот раз станут участниками. Бороться за Кубок чемпионов предстоит создателю европейской школы дрифта, чемпиону Италии Федерико Шерифо. Конкуренцию легендарному итальянцу составит Тимофей Кошарный – один из отцов-основателей Российской дрифт-серии, чемпион 2009 года.

Среди участников также заявлены чемпион сезона 2017 года Гоча Чивчян из команды «Форвард Авто», серебряный призёр РДС 2017 Павел Бусыгин, представляющий команду «Toyo Tires x Gorilla Energy», призёры 2017 года в командном зачёте, дрифтеры команды «Tuning Factory / AIMOL» Алексей Бобровских, чемпион РДС 2014 года Андрей Песегов и четырёхкратный чемпион РДС на Дальнем Востоке Илья Фёдоров.



В соревновании примут участие призёр РДС 2016 года и призёр японского чемпионата по дрифту 2014-2015 годов за рулем яркой Silvia S15 «Тигр» Фёдор Дзежиц, любитель экстремальных фуридаши на ВАЗ-2105 Фёдор Воробьёв, Аркадий Пучинин из Санкт-Петербурга, выступающий на BMW E30 в полицейской ливрее с проблесковыми маячками, и другие известные дрифтеры, сообщается в пресс-релизе РДС.



Билеты можно приобрести на сайте vdrifte.ru. Для детей до 7 лет предусмотрен бесплатный вход.