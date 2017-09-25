Глок: в аварии на старте Гран-при Сингапура нет вины Феттеля

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что Себастьян Феттель не виноват в аварии на старте Гран-при Сингапура.



«В случившемся нет вины Себастьяна. Он защищал свою позицию, но при этом он не знал, что Райкконен хорошо стартовал. Ферстаппен реагировал только на Феттеля, а увидев в зеркалах Кими, он попытался захлопнуть калитку перед ним. В этот момент три машины ехали рядом и контакт был практически неизбежен. Есть только один вопрос: почему Кими не ехал левее? Ведь там было место», — цитирует Speedweek Глока.