Булье: обновления на машине Алонсо были полезными

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал результаты свободных практик Гран-при Малайзии для пилотов команды, отметив удачную работу новинок на болиде Фернандо Алосно.

«Очень положительный день, даже принимая во внимание то, что обе сессии были сокращены. Мы добавили кое-какие новинки на болид Фернандо, и они выглядели полезными. Вероятно, это объясняет и разницу в результатах Алонсо и Вандорна. Настройки на машине Фернандо лучше подходят для этой трассы.

Красные флаги во второй сессии помешали нам провести полноценную длинную серию, но мы не оказались в этом одиноки. Как бы то ни было, план на завтра необходимо менять.

В целом же недостаток времени на практиках зачастую обеспечивает более интересную гонку, и в этом также может быть наш шанс", — цитирует Булье пресс-служба его команды.