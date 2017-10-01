Палмер объяснил причины двух своих разворотов подряд

Гонщик «Рено» Джолион Палмер объяснил два своих разворота по ходу Гран-при Малайзии. В первом случае британца просто развернуло позади Нико Хюлькенберга, а сразу после этого он не удержал машину в борьбе с Кевином Магнуссеном.

«Думаю, я был быстрее Хюлькенберга, но затем потерял место, потому что оказался слишком близко к нему. Там был серьёзный попутный ветер, который влияет, когда ты в аэродинамическом мешке. Я сильно потерял в прижимной силе. Я проходил поворот точно так же, как на других кругах, и вдруг потерял сцепление сзади. Так было лишь на одном круге, я был пойман врасплох.



После первого разворота и ещё одного разворота для возвращения на трассу задние колёса были очень горячими. Меня на круг проходил Ферстаппен, который оказался прямо передо мной, я потерял прижимную силу и при этом пытался ограничить потери после первого разворота. Я был раздражён и старался оставить Кевина позади. Это просто была ошибка. Я слегка дотронулся до него при развороте и рад, что стюарды не приняли никаких мер», — приводит слова Палмера Autosport.