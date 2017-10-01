Хюлькенберг: разочаровывающее воскресенье, не смогли показать потенциал машины

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о причинах 16-го места на Гран-при Малайзии Формулы-1.

«Очень разочаровывающее воскресенье. Всё началось со старта, который не был фантастическим: мы потеряли несколько позиций в первом повороте, а после этого мы уже были в невыгодной ситуации на оставшуюся часть гонки. Были сложные ситуации, мы застряли в трафике, и нам пришлось дважды совершить пит-стоп. Я сильно рисковал, чтобы попробовать пробиться вперёд, — жаль, что мы не смогли показать скорость и потенциал машины. Будем ждать более удачной гонки в следующее воскресенье», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».