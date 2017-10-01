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Хорнер: приятно видеть заслуженную победу Ферстаппена после полосы неудач

1 октября 2017, воскресенье. 19:02 Авто

Руководитель «Ред Булл»Кристиан Хорнер подчеркнул, что ему очень приятно видеть успех Макса Ферстаппена после полосы неудач по ходу текущего сезона.

«Команда выступила великолепно! Очень приятно видеть заслуженную победу Макса Ферстаппена после стольких неудач по ходу сезона. Я говорил, что его полоса невезения закончится ярко, сейчас же трудно поверить, что Макс не поднимался на подиум с апреля, с Гран-при Китая. Сегодня Макс доминировал по ходу гонки, провёл потрясающую атаку на Хэмилтона и полностью контролировал темп.

Это потрясающе — завершить Гран-при двойным подиумом с победой, для нас это уже пятый триумф в Куала-Лумпуре. Спасибо всем местным болельщикам «Ред Булл» — сегодня у нас общий повод для праздника!» — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
1 октября 2017, воскресенье
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