Цареградцев стал вторым на FIA Intercontinental Drifting Cup, Чивчян — пятый

В Японии завершился первый в истории FIA Intercontinental Drifting Cup — Межконтинентальный Кубок FIA по дрифту, в котором приняли участие два пилота Российской дрифт-серии.

По итогам первого дня Аркадий Цареградцев на Nissan Skyline R34 показал третий результат, а Георгий Чивчян на Nissan Silvia S15 стал четвёртым. Во второй день Цареградцев занял первое место, а Чивчян замкнул тройку призёров.

В личном зачёте по итогам двух дней соревнований в Одайбе победителем оказался трёхкратный чемпион серии D1 Grand Prix японец Масато Кавабата (Nissan GT-R). Аркадий Цареградцев — второй, японец Дайго Сайто (Nissan GT-R) — третий. Георгий Чивчян, уступив японцу Масаши Ёкои (Nissan Silvia S15), занял пятое место.