Хельмут Марко: в Имоле у «Ред Булл» будут обновления, я много от них жду

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда приготовила к Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в следующие выходные в Имоле, существенный пакет обновлений.

«Мы подготовили обновления для Имолы, и я много от них ожидаю.

Теперь (после победы на Гран-при Майами. – Прим. «Чемпионата») давление на Ландо [Норриса] ослабло, и он станет ещё более опасным для нас», — приводит слова Марко издание F1i.

Напомним, у «Макларена» был большой пакет обновлений на этапе в Майами. Там Ландо Норрис одержал победу, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В Имоле существенные изменения машины готовит итальянская команда «Феррари». Сообщалось, что ожидается прибавка в темпе от трёх десятых секунды на круге.