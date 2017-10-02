«Хёнде» выставит на Ралли Великобритании четыре автомобиля

Команда «Хёнде» намерена выставить на WRC Ралли Великобритании четыре машины. Главный претендент на чемпионство из «Хёнде» Тьерри Нёвиль на данный момент уступает Себастьену Ожье из «М-Спорт» 17 очков, тогда как в командном зачёте «Хёнде» проигрывает «М-Спорт» 64 очка.



Помимо Нёвиля в Уэльсе будут гоняться Хэйен Пэддон, который пропустит предстоящее Ралли Испании, а также новички Андреас Миккельсен и Дани Сордо.



«Мы всегда сохраняли надежду выставить четыре машины на Ралли Великобритании. Мы считаем, что этот конкурентоспособный состав даёт нам шанс бороться за победу как в чемпионате среди пилотов, так и среди производителей», — заявил босс «Хёнде» Мишель Нандан, слова которого приводит Autosport.