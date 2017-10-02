Верляйн о поездке с Феттелем: куда направить счёт?

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн опубликовал шуточный пост в своём «твиттере», посвящённый эпизоду, произошедшему после финиша гонки Гран-при Малайзии, когда он подвёз на своём болиде гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля до боксов. Машина пилота «Феррари» была серьёзно повреждена в аварии с гонщиком «Уильямса» Лэнсом Строллом, случившейся после окончания гонки.

«Куда я могу отправить счёт?» — написал Верляйн, намекая на то, что поработал таксистом для Феттеля.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Верляйна.