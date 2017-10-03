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Вольф: ди Реста заслуживает ещё одного шанса в Ф1

3 октября 2017, вторник. 00:34 Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что на место в «Уильямсе» претендуют четыре пилота — Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса. Вольф добавил, что ди Реста заслуживает ещё одного шанса в Формуле-1.

«На место в «Уильямсе» есть четыре преТендента. Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса. Я не хочу комментировать, кого бы взял в команду я, чтобы никого не скомпрометировать. Мое мнение ни на что не повлияет. Команда сама примет решение, чтобы собрать лучшую пару гонщиков из возможных вариантов. Пол заслуживает ещё одного шанса. Его карьера в Формуле-1 не закончена», — цитирует Вольфа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Уильямс Паскаль Верляйн Пол ди Реста Роберт Кубица Тото Вольф Фелипе Масса
Новости. Авто
3 октября 2017, вторник
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