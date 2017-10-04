Палоу заменит Вишою в составе «Кампоса»

Испанец Алекс Палоу заменит Роберта Вишою в составе «Кампоса», сообщает Autosport. Вишою пропустит два последних этапа чемпионата Формулы-2 «по семейным обстоятельствам». Для Палоу гонка в Хересе станет дебютной в серии. В нынешнем сезоне испанец выступал в японской Формуле-2, где занял третью позицию по итогам чемпионата.



Помимо этого Палоу успешно выступал в Формуле V8 3.5, завоевав три поула, победу и два подиума. Стоит отметить, что ранее Палоу выступал за «Кампос» в открытом чемпионате «Евроформулы» и чемпионате GP3.