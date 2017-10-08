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Хорнер: очень сомневаюсь, что Хэмилтон теперь упустит титул

8 октября 2017, воскресенье. 11:38 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает крайне маловероятной возможность того, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упустит победу в чемпионате сезона — 2017. После схода пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Японии Хэмилтон увеличил свой отрыв от него до 59 очков за четыре этапа до окончания сезона.

«Может ли он упустить его (титул)? Я очень сомневаюсь в этом. Сегодняшний сход был убийственным ударом для Себастьяна. Трудно представить, что Льюис не выиграет чемпионат, но всё может случиться», — заявил Хорнер, слова которого приводит BBC.

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг прокомментировал проблемы «Феррари» с надёжностью в последних трёх Гран-при. В Японии гонщик «Скудерии» Себастья Феттель сошёл на пятом круге гонки из-за технических проблем, отстав в итоге от лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона на 59 очков.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Ред Булл Феррари Кристиан Хорнер Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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