Марко: не трагично, если в Остине вместо Гасли выступит другой гонщик

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что Пьер Гасли, вероятнее всего, всё-таки пропустит этап Формулы-1 в Остине, а также прокомментировал выпуск «Торо Россо» неправильного пресс-релиза к Гран-при США, который был подготовлен до того, как стало известно о внезапном переходе Карлоса Сайнаса-младшего в «Рено» после гонки в Японии.



«Рено» очень поздно и немного неожиданно решил сменить Палмера. «Торо Россо» выпустил пресс-релиз, который был неправильным. Гасли не может поехать в Остине, потому что «Хонда» желает, чтобы он заполучил титул в Супер Формуле. «Хонда» хочет выиграть чемпионат. Скорость «Торо Россо» на данный момент не является выдающейся. Так что не так трагично, если одну гонку проведёт другой гонщик», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.