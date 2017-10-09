На болиде Хэмилтона могли возникнуть те же проблемы, что и у Феттеля

На машине Льюиса Хэмилтона заменили свечу зажигания утром перед гонкой в Японии, сообщает Ilta Sanomaat. Напомним, основной конкурент Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул, пилот «Феррари» Себастьян Феттель, сошёл с дистанции из-за поломки свечи зажигания.



По информации источника, на болиде Хэмилтона в субботу возникли такие же проблемы, как и у Феттеля, однако в команде предприняли своевременные меры и исправили ситуацию, запросив у ФИА разрешение на замену детали и произведя её под присмотром делегатов федерации.