Абитебуль хочет помочь Палмеру найти место в автоспорте на следующий сезон

Глава «Рено» Сириль Абитебуль намекнул, что был бы не против помочь бывшему пилоту команды Джолиону Палмеру найти новое место работы.

«Мы производители, являющиеся частью большой группы. И у нас есть весьма немалая ниша в автоспорте. Так что у нас есть возможности помочь ему с будущим. У меня лично и у „Рено“ есть интерес изучить возможность того, как мы ему можем помочь. Уверен, что некоторые идеи есть и у него», — приводит слова Абитебуля Autosport.

Сам пилот после ухода из «Рено» заявлял, что не планирует быть третьим пилотом какой-либо из команд, но отметил, что его вдохновляет пример Пола ди Ресты и Роберта Кубицы, которые могут вернуться в Формулу-1 после долгой паузы.

Отметим, что «Рено» представлен также в Формуле-E, серии IMSA, японской серии Super GT и ряде других чемпионатов.