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Магнуссен: после Ф1 надеюсь, что продолжу карьеру в Америке

15 октября 2017, воскресенье. 19:31 Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подчеркнул, что ему нравится американский автоспорт, за которым он пристально следит. Отец Кевина Ян Магнуссен в нынешнем сезоне стал чемпионом серии IMSA в категории GTLM. Кевин подчеркнул, что надеется продолжить карьеру за океаном после того, как его время в Формуле-1 подойдёт к концу.

«Карьера моего отца в США продолжается уже больше 20 лет, я слежу за его успехами, бывал на многих гонках. Мне нравится американский автоспорт, так что я надеюсь, что смогу продолжить карьеру в Америке после того, как уйду из Формулы-1», — цитирует Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Источник: Haas F1 Team Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен
Новости. Авто
15 октября 2017, воскресенье
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