Экс-моторист «Феррари» помогает «Астон Мартину» в оценке проекта на 2021 год

Бывший руководитель департамента двигателей «Феррари» Лука Марморини сотрудничает с «Астон Мартином» в рамках оценки проекта на 2021 год в Формуле-1.



Британский производитель, который станет титульным спонсором «Ред Булл» со следующего года, проявляет интерес к моторному регламенту, который вступит в силу с 2021 года. Если новый регламент устроит британского производителя, он может разработать свой собственный мотор.



В «Астон Мартине» подтвердили, что Марморини вовлечён в работу над оценкой проекта, однако больше в качестве консультанта, чем полноценного сотрудника, сообщает Autosport.



«Лука Марморини помогает нам в качестве консультанта, поскольку мы продолжаем оценивать варианты на 2021 год, касаемо силовой установки. Мы никого не нанимали на полный рабочий день. Силовая установка остаётся для компании областью для исследований», — отметили в компании.