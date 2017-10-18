Зафнауэр: перестановки в «Феррари» могут привести к хаосу

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр подверг критике политику «Феррари» после того, как итальянская команда внесла изменения в работу службы по контролю за качеством из-за проблем, возникших на азиатских этапах Формулы-1.



«Всё, что было нужно, — просто довериться процедурам, которые у вас есть. Если бы это произошло в «Форс ИНдия», мы бы включили ошибку в список обнаруженных, после чего ответственный инженер рассказал бы о первопричине проблемы, о том, как это можно исправить и проследить за тем, чтобы это не повторялось снова. Это позволяет сосредоточиться на надёжности. Если же поступать, как в «Феррари», то это приведёт к хаосу.



В большой команде нужно, чтобы все процедуры находились на своих местах. Если всё остаётся так, как есть, и все знают, как им следовать, то всё будет стабильно работать и можно пройти через все проблемы даже в условиях эмоциональной нестабильности», — цитирует Зафнауэра Autosport.