На Гран-при США Квят занял боксы Сайнса, Хартли — Гасли

Команда «Торо Россо» определилась с тем, как будет выстроена работа с её автомобилями на Гран-при США. Болид Даниила Квята расположится в боксах, которые ранее предназначались для Карлоса Сайнса, досрочно перешедшего в «Рено». Что касается новичка Формулы-1 Брендона Хартли, то его машина будет размещаться в боксах, освобождённых из-за участия в финальном этапе «Супер Формулы» Пьером Гасли. Об этом в своём твиттер-аккаунте рассказал испанский журналист Альберт Фабрега. Соответственно, можно предположить, что Квяту достанется техника, которую ранее использовал Сайнс, а Хартли — та, что ранее была задействована самим Квятом и сменившим его Гасли.



При этом по-прежнему неизвестно, с какими гоночными инженерами будут работать Квят и Хартли. На данный момент пресс-служба «Торо Россо» не ответила на соответствующий запрос редакции «Чемпионата».